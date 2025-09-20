CyberDEX (CYDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00161129 24 timer høy $ 0.00165402 All Time High $ 0.077973 Laveste pris $ 0.00147545 Prisendring (1H) -1.12% Prisendring (1D) +0.25% Prisendring (7D) +0.29%

CyberDEX (CYDX) sanntidsprisen er $0.00161832. I løpet av de siste 24 timene har CYDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00161129 og et toppnivå på $ 0.00165402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYDX er $ 0.077973, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147545.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYDX endret seg med -1.12% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CyberDEX (CYDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 510.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.59M Opplagsforsyning 315.66M Total forsyning 1,600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CyberDEX er $ 510.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYDX er 315.66M, med en total tilgang på 1600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.59M.