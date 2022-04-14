CyberDEX (CYDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CyberDEX (CYDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CyberDEX (CYDX) Informasjon CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as "Chainlink" and "Pyth". Offisiell nettside: https://www.cyberdex.xyz/ Teknisk dokument: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

CyberDEX (CYDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CyberDEX (CYDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 522.24K $ 522.24K $ 522.24K Total forsyning: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Sirkulerende forsyning: $ 317.52M $ 317.52M $ 317.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M All-time high: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 All-Time Low: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Nåværende pris: $ 0.00163969 $ 0.00163969 $ 0.00163969 Lær mer om CyberDEX (CYDX) pris

CyberDEX (CYDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CyberDEX (CYDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CYDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CYDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CYDXs tokenomics, kan du utforske CYDX tokenets livepris!

CYDX prisforutsigelse Vil du vite hvor CYDX kan være på vei? Vår CYDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

