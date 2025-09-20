cUNI (CUNI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.186758 $ 0.186758 $ 0.186758 24 timer lav $ 0.195724 $ 0.195724 $ 0.195724 24 timer høy 24 timer lav $ 0.186758$ 0.186758 $ 0.186758 24 timer høy $ 0.195724$ 0.195724 $ 0.195724 All Time High $ 0.908721$ 0.908721 $ 0.908721 Laveste pris $ 0.03552288$ 0.03552288 $ 0.03552288 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.72% Prisendring (7D) -9.73% Prisendring (7D) -9.73%

cUNI (CUNI) sanntidsprisen er $0.188434. I løpet av de siste 24 timene har CUNI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.186758 og et toppnivå på $ 0.195724, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUNI er $ 0.908721, mens den rekordlave prisen er $ 0.03552288.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUNI endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.72% over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cUNI (CUNI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Opplagsforsyning 36.92M 36.92M 36.92M Total forsyning 36,919,266.45824993 36,919,266.45824993 36,919,266.45824993

Nåværende markedsverdi på cUNI er $ 6.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUNI er 36.92M, med en total tilgang på 36919266.45824993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.96M.