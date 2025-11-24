CryptoAutos pris i dag

Sanntids CryptoAutos (AUTOS) pris i dag er $ 0.00229196, med en 3.77% endring de siste 24 timene. Nåværende AUTOS til USD konverteringssats er $ 0.00229196 per AUTOS.

CryptoAutos rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,697,018, med en sirkulerende forsyning på 740.54M AUTOS. I løpet av de siste 24 timene AUTOS har den blitt handlet mellom $ 0.00207859(laveste) og $ 0.00237847 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.07346, mens tidenes laveste notering var $ 0.00205346.

Kortsiktig har AUTOS beveget seg +0.59% i løpet av den siste timen og -12.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CryptoAutos (AUTOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Opplagsforsyning 740.54M 740.54M 740.54M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

