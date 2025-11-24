Crypto Twitter pris i dag

Sanntids Crypto Twitter (CT) pris i dag er $ 0.00002112, med en 0.84% endring de siste 24 timene. Nåværende CT til USD konverteringssats er $ 0.00002112 per CT.

Crypto Twitter rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,286.58, med en sirkulerende forsyning på 913.16M CT. I løpet av de siste 24 timene CT har den blitt handlet mellom $ 0.00002108(laveste) og $ 0.0000213 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.002489, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001977.

Kortsiktig har CT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Crypto Twitter (CT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Opplagsforsyning 913.16M 913.16M 913.16M Total forsyning 913,157,534.903644 913,157,534.903644 913,157,534.903644

