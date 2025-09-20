CrossWallet (CWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00132117 24 timer lav $ 0.00136309 24 timer høy All Time High $ 0.417173 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.35% Prisendring (7D) +7.82%

CrossWallet (CWT) sanntidsprisen er $0.00135616. I løpet av de siste 24 timene har CWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132117 og et toppnivå på $ 0.00136309, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWT er $ 0.417173, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og +7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CrossWallet (CWT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 168.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 168.84K Opplagsforsyning 125.00M Total forsyning 125,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CrossWallet er $ 168.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWT er 125.00M, med en total tilgang på 125000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.84K.