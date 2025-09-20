Dagens CrossWallet livepris er 0.00135616 USD. Spor prisoppdateringer for CWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CrossWallet livepris er 0.00135616 USD. Spor prisoppdateringer for CWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CrossWallet Pris (CWT)

1 CWT til USD livepris:

$0.00135616
$0.00135616
-0.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
CrossWallet (CWT) Live prisdiagram
CrossWallet (CWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

--

-0.35%

+7.82%

+7.82%

CrossWallet (CWT) sanntidsprisen er $0.00135616. I løpet av de siste 24 timene har CWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00132117 og et toppnivå på $ 0.00136309, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWT er $ 0.417173, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og +7.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CrossWallet (CWT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på CrossWallet er $ 168.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWT er 125.00M, med en total tilgang på 125000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.84K.

CrossWallet (CWT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CrossWallet til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CrossWallet til USD ble $ +0.0000878820.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CrossWallet til USD ble $ +0.0003132912.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CrossWallet til USD ble $ +0.0003194029926996176.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.35%
30 dager$ +0.0000878820+6.48%
60 dager$ +0.0003132912+23.10%
90 dager$ +0.0003194029926996176+30.81%

Hva er CrossWallet (CWT)

As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CrossWallet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CrossWallet (CWT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CrossWallet (CWT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CrossWallet.

Sjekk CrossWalletprisprognosen nå!

CWT til lokale valutaer

CrossWallet (CWT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CrossWallet (CWT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CWT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CrossWallet (CWT)

Hvor mye er CrossWallet (CWT) verdt i dag?
Live CWT prisen i USD er 0.00135616 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CWT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CWT til USD er $ 0.00135616. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CrossWallet?
Markedsverdien for CWT er $ 168.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CWT?
Den sirkulerende forsyningen av CWT er 125.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCWT ?
CWT oppnådde en ATH-pris på 0.417173 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CWT?
CWT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CWT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CWT er -- USD.
Vil CWT gå høyere i år?
CWT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CWT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.