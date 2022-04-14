CrossWallet (CWT) tokenomics
CrossWallet (CWT) Informasjon
As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks.
Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed.
With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.
CrossWallet (CWT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CrossWallet (CWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
CrossWallet (CWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak CrossWallet (CWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CWT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CWTs tokenomics, kan du utforske CWT tokenets livepris!
CWT prisforutsigelse
Vil du vite hvor CWT kan være på vei? Vår CWT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.