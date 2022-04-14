CrossWallet (CWT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CrossWallet (CWT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CrossWallet (CWT) Informasjon As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network's features, CrossWallet's bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet's Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Offisiell nettside: https://crosswallet.app/

CrossWallet (CWT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CrossWallet (CWT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 174.41K Total forsyning: $ 125.00M Sirkulerende forsyning: $ 125.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 174.41K All-time high: $ 0.417173 All-Time Low: $ 0.00096806 Nåværende pris: $ 0.00139238

CrossWallet (CWT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CrossWallet (CWT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CWT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CWT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CWTs tokenomics, kan du utforske CWT tokenets livepris!

CWT prisforutsigelse Vil du vite hvor CWT kan være på vei? Vår CWT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

