Mer om CRX

CRX Prisinformasjon

CRX Offisiell nettside

CRX tokenomics

CRX Prisprognose

Crodex Pris (CRX)

1 CRX til USD livepris:

$0.866201
$0.866201
-0.80%1D
Crodex (CRX) Live prisdiagram
Crodex (CRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.85622
$ 0.85622
24 timer lav
$ 0.876586
$ 0.876586
24 timer høy

$ 0.85622
$ 0.85622

$ 0.876586
$ 0.876586

$ 111.08
$ 111.08

$ 0
$ 0

-0.21%

-0.86%

-10.88%

-10.88%

Crodex (CRX) sanntidsprisen er $0.866201. I løpet av de siste 24 timene har CRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.85622 og et toppnivå på $ 0.876586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRX er $ 111.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRX endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -10.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crodex (CRX) Markedsinformasjon

$ 86.64K
$ 86.64K

--
--

$ 86.64K
$ 86.64K

100.00K
100.00K

100,000.0
100,000.0

Nåværende markedsverdi på Crodex er $ 86.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRX er 100.00K, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.64K.

Crodex (CRX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Crodex til USD ble $ -0.0075888182397752.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Crodex til USD ble $ +2,887.7035295269.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Crodex til USD ble $ +2,887.7035295269.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Crodex til USD ble $ +0.86594125071551556905.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0075888182397752-0.86%
30 dager$ +2,887.7035295269+333,375.69%
60 dager$ +2,887.7035295269+333,375.69%
90 dager$ +0.86594125071551556905+333,375.80%

Hva er Crodex (CRX)

The most advanced FIRST AMM DEX on the Cronos Chain

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Crodex (CRX) Ressurs

Offisiell nettside

Crodex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Crodex (CRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Crodex (CRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Crodex.

Sjekk Crodexprisprognosen nå!

CRX til lokale valutaer

Crodex (CRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Crodex (CRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Crodex (CRX)

Hvor mye er Crodex (CRX) verdt i dag?
Live CRX prisen i USD er 0.866201 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRX til USD er $ 0.866201. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Crodex?
Markedsverdien for CRX er $ 86.64K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRX?
Den sirkulerende forsyningen av CRX er 100.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRX ?
CRX oppnådde en ATH-pris på 111.08 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRX?
CRX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRX er -- USD.
Vil CRX gå høyere i år?
CRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
