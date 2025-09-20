Crodex (CRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.85622 24 timer lav $ 0.876586 24 timer høy All Time High $ 111.08 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -10.88%

Crodex (CRX) sanntidsprisen er $0.866201. I løpet av de siste 24 timene har CRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.85622 og et toppnivå på $ 0.876586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRX er $ 111.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRX endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -10.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crodex (CRX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.64K Opplagsforsyning 100.00K Total forsyning 100,000.0

Nåværende markedsverdi på Crodex er $ 86.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRX er 100.00K, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.64K.