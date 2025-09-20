Credefi (CREDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00399944 $ 0.00399944 $ 0.00399944 24 timer lav $ 0.0042499 $ 0.0042499 $ 0.0042499 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00399944$ 0.00399944 $ 0.00399944 24 timer høy $ 0.0042499$ 0.0042499 $ 0.0042499 All Time High $ 0.317732$ 0.317732 $ 0.317732 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.63% Prisendring (1D) -3.28% Prisendring (7D) -11.28% Prisendring (7D) -11.28%

Credefi (CREDI) sanntidsprisen er $0.0040728. I løpet av de siste 24 timene har CREDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00399944 og et toppnivå på $ 0.0042499, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CREDI er $ 0.317732, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CREDI endret seg med +1.63% i løpet av den siste timen, -3.28% over 24 timer og -11.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Credefi (CREDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Opplagsforsyning 748.57M 748.57M 748.57M Total forsyning 948,573,880.0 948,573,880.0 948,573,880.0

Nåværende markedsverdi på Credefi er $ 3.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CREDI er 748.57M, med en total tilgang på 948573880.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.85M.