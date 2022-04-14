Credefi (CREDI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Credefi (CREDI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Credefi (CREDI) Informasjon Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Offisiell nettside: https://www.credefi.io/ Kjøp CREDI nå!

Credefi (CREDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Credefi (CREDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Total forsyning: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Sirkulerende forsyning: $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M All-time high: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00378697 $ 0.00378697 $ 0.00378697 Lær mer om Credefi (CREDI) pris

Credefi (CREDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Credefi (CREDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CREDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CREDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREDIs tokenomics, kan du utforske CREDI tokenets livepris!

CREDI prisforutsigelse Vil du vite hvor CREDI kan være på vei? Vår CREDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CREDI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!