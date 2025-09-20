Crazy Monkey (CMONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01021601$ 0.01021601 $ 0.01021601 Laveste pris $ 0.00002928$ 0.00002928 $ 0.00002928 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +13.05% Prisendring (7D) +13.05%

Crazy Monkey (CMONK) sanntidsprisen er $0.00006155. I løpet av de siste 24 timene har CMONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMONK er $ 0.01021601, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002928.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMONK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Crazy Monkey (CMONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Opplagsforsyning 1.64B 1.64B 1.64B Total forsyning 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0 1,642,517,011.0

Nåværende markedsverdi på Crazy Monkey er $ 101.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMONK er 1.64B, med en total tilgang på 1642517011.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.10K.