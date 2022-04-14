Crazy Monkey (CMONK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Crazy Monkey (CMONK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Crazy Monkey (CMONK) Informasjon Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation "Spark". "Spark" tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Offisiell nettside: https://cmonk.xyz/

Crazy Monkey (CMONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crazy Monkey (CMONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.10K $ 101.10K $ 101.10K Total forsyning: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Sirkulerende forsyning: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.10K $ 101.10K $ 101.10K All-time high: $ 0.01021601 $ 0.01021601 $ 0.01021601 All-Time Low: $ 0.00002928 $ 0.00002928 $ 0.00002928 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Crazy Monkey (CMONK) pris

Crazy Monkey (CMONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Crazy Monkey (CMONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMONKs tokenomics, kan du utforske CMONK tokenets livepris!

CMONK prisforutsigelse Vil du vite hvor CMONK kan være på vei? Vår CMONK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

