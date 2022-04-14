Crazy Monkey (CMONK) tokenomics
Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security.
The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.
Crazy Monkey (CMONK) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Crazy Monkey (CMONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Crazy Monkey (CMONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Crazy Monkey (CMONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet CMONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange CMONK tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår CMONKs tokenomics, kan du utforske CMONK tokenets livepris!
