Cove Quant (COVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00362715$ 0.00362715 $ 0.00362715 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -5.05% Prisendring (7D) -5.05%

Cove Quant (COVE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COVE er $ 0.00362715, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COVE endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -5.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cove Quant (COVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.68K$ 17.68K $ 17.68K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,712,683.045807 999,712,683.045807 999,712,683.045807

Nåværende markedsverdi på Cove Quant er $ 17.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COVE er 999.71M, med en total tilgang på 999712683.045807. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.68K.