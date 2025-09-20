Cortensor (COR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00969005 $ 0.00969005 $ 0.00969005 24 timer lav $ 0.00995718 $ 0.00995718 $ 0.00995718 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00969005$ 0.00969005 $ 0.00969005 24 timer høy $ 0.00995718$ 0.00995718 $ 0.00995718 All Time High $ 0.02534804$ 0.02534804 $ 0.02534804 Laveste pris $ 0.0012344$ 0.0012344 $ 0.0012344 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -2.24% Prisendring (7D) -25.80% Prisendring (7D) -25.80%

Cortensor (COR) sanntidsprisen er $0.00970369. I løpet av de siste 24 timene har COR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00969005 og et toppnivå på $ 0.00995718, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COR er $ 0.02534804, mens den rekordlave prisen er $ 0.0012344.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COR endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -25.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cortensor (COR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70M$ 9.70M $ 9.70M Opplagsforsyning 505.00M 505.00M 505.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cortensor er $ 4.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COR er 505.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.