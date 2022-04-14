Cortensor (COR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cortensor (COR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cortensor (COR) Informasjon Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Offisiell nettside: https://www.cortensor.network Teknisk dokument: https://docs.cortensor.network/ Kjøp COR nå!

Cortensor (COR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cortensor (COR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 505.00M $ 505.00M $ 505.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M All-time high: $ 0.02534804 $ 0.02534804 $ 0.02534804 All-Time Low: $ 0.0012344 $ 0.0012344 $ 0.0012344 Nåværende pris: $ 0.0082601 $ 0.0082601 $ 0.0082601 Lær mer om Cortensor (COR) pris

Cortensor (COR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cortensor (COR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORs tokenomics, kan du utforske COR tokenets livepris!

