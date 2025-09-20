Cora (CORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00386746$ 0.00386746 $ 0.00386746 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -1.19% Prisendring (7D) -13.17% Prisendring (7D) -13.17%

Cora (CORA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORA er $ 0.00386746, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORA endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -1.19% over 24 timer og -13.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cora (CORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.85K$ 104.85K $ 104.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.79K$ 118.79K $ 118.79K Opplagsforsyning 881.43M 881.43M 881.43M Total forsyning 998,572,092.3215177 998,572,092.3215177 998,572,092.3215177

Nåværende markedsverdi på Cora er $ 104.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORA er 881.43M, med en total tilgang på 998572092.3215177. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.79K.