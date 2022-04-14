Cora (CORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cora (CORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cora (CORA) Informasjon AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Offisiell nettside: http://www.metabotai.xyz Teknisk dokument: https://docs.metabotai.xyz/ Kjøp CORA nå!

Cora (CORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cora (CORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.33K $ 88.33K $ 88.33K Total forsyning: $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Sirkulerende forsyning: $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.07K $ 100.07K $ 100.07K All-time high: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 All-Time Low: $ 0.00005608 $ 0.00005608 $ 0.00005608 Nåværende pris: $ 0.00010215 $ 0.00010215 $ 0.00010215 Lær mer om Cora (CORA) pris

Cora (CORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cora (CORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CORAs tokenomics, kan du utforske CORA tokenets livepris!

CORA prisforutsigelse Vil du vite hvor CORA kan være på vei? Vår CORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CORA tokenets prisforutsigelse nå!

