Contango (TANGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02532138 24 timer høy $ 0.0263419 All Time High $ 0.118219 Laveste pris $ 0.01243402 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.29% Prisendring (7D) -7.90%

Contango (TANGO) sanntidsprisen er $0.02543006. I løpet av de siste 24 timene har TANGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02532138 og et toppnivå på $ 0.0263419, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TANGO er $ 0.118219, mens den rekordlave prisen er $ 0.01243402.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TANGO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -7.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Contango (TANGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.45M Opplagsforsyning 249.16M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Contango er $ 6.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TANGO er 249.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.45M.