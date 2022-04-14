Contango (TANGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Contango (TANGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Contango (TANGO) Informasjon What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Offisiell nettside: https://contango.xyz/ Kjøp TANGO nå!

Contango (TANGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Contango (TANGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 249.16M $ 249.16M $ 249.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.45M $ 23.45M $ 23.45M All-time high: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 All-Time Low: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Nåværende pris: $ 0.02344885 $ 0.02344885 $ 0.02344885 Lær mer om Contango (TANGO) pris

Contango (TANGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Contango (TANGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TANGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TANGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TANGOs tokenomics, kan du utforske TANGO tokenets livepris!

TANGO prisforutsigelse Vil du vite hvor TANGO kan være på vei? Vår TANGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TANGO tokenets prisforutsigelse nå!

