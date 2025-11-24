Concilium pris i dag

Sanntids Concilium (CONCILIUM) pris i dag er $ 2.06, med en 0.17% endring de siste 24 timene. Nåværende CONCILIUM til USD konverteringssats er $ 2.06 per CONCILIUM.

Concilium rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,037,668, med en sirkulerende forsyning på 4.88M CONCILIUM. I løpet av de siste 24 timene CONCILIUM har den blitt handlet mellom $ 1.97(laveste) og $ 2.1 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.57, mens tidenes laveste notering var $ 1.16.

Kortsiktig har CONCILIUM beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og +7.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Concilium (CONCILIUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Opplagsforsyning 4.88M 4.88M 4.88M Total forsyning 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

