Concentrator (CTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Concentrator (CTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Concentrator (CTR) Informasjon CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Offisiell nettside: https://concentrator.aladdin.club/ Kjøp CTR nå!

Concentrator (CTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Concentrator (CTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M All-time high: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 All-Time Low: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Nåværende pris: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Lær mer om Concentrator (CTR) pris

Concentrator (CTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Concentrator (CTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CTRs tokenomics, kan du utforske CTR tokenets livepris!

CTR prisforutsigelse Vil du vite hvor CTR kan være på vei? Vår CTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CTR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!