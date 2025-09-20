Dagens Concentrator livepris er 1.21 USD. Spor prisoppdateringer for CTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Concentrator livepris er 1.21 USD. Spor prisoppdateringer for CTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CTR

CTR Prisinformasjon

CTR Offisiell nettside

CTR tokenomics

CTR Prisprognose

Concentrator Logo

Concentrator Pris (CTR)

Ikke oppført

1 CTR til USD livepris:

$1.21
$1.21
-0.30%1D
USD
Concentrator (CTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:05 (UTC+8)

Concentrator (CTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.18
$ 1.18
24 timer lav
$ 1.21
$ 1.21
24 timer høy

$ 1.18
$ 1.18

$ 1.21
$ 1.21

$ 3.63
$ 3.63

$ 0.105805
$ 0.105805

+0.05%

-0.38%

-7.50%

-7.50%

Concentrator (CTR) sanntidsprisen er $1.21. I løpet av de siste 24 timene har CTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTR er $ 3.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.105805.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTR endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Concentrator (CTR) Markedsinformasjon

$ 1.33M
$ 1.33M

--
--

$ 6.03M
$ 6.03M

1.10M
1.10M

5,000,000.0
5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Concentrator er $ 1.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTR er 1.10M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.03M.

Concentrator (CTR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Concentrator til USD ble $ -0.004680814174998.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Concentrator til USD ble $ +1.6738285740.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Concentrator til USD ble $ +1.6147510500.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Concentrator til USD ble $ +0.9380288787491413.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004680814174998-0.38%
30 dager$ +1.6738285740+138.33%
60 dager$ +1.6147510500+133.45%
90 dager$ +0.9380288787491413+344.90%

Hva er Concentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Concentrator (CTR) Ressurs

Offisiell nettside

Concentrator Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Concentrator (CTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Concentrator (CTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Concentrator.

Sjekk Concentratorprisprognosen nå!

CTR til lokale valutaer

Concentrator (CTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Concentrator (CTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Concentrator (CTR)

Hvor mye er Concentrator (CTR) verdt i dag?
Live CTR prisen i USD er 1.21 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CTR til USD er $ 1.21. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Concentrator?
Markedsverdien for CTR er $ 1.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CTR?
Den sirkulerende forsyningen av CTR er 1.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCTR ?
CTR oppnådde en ATH-pris på 3.63 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CTR?
CTR så en ATL-pris på 0.105805 USD.
Hva er handelsvolumet til CTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CTR er -- USD.
Vil CTR gå høyere i år?
CTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:45:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

