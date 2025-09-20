Concentrator (CTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.18 24 timer høy $ 1.21 All Time High $ 3.63 Laveste pris $ 0.105805 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) -7.50%

Concentrator (CTR) sanntidsprisen er $1.21. I løpet av de siste 24 timene har CTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.18 og et toppnivå på $ 1.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CTR er $ 3.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.105805.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CTR endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Concentrator (CTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.33M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.03M Opplagsforsyning 1.10M Total forsyning 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Concentrator er $ 1.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CTR er 1.10M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.03M.