Conceal (CCX) tokenomics

Conceal (CCX) Informasjon Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value. Offisiell nettside: https://conceal.network/ Kjøp CCX nå!

Conceal (CCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Conceal (CCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 164.14K $ 164.14K $ 164.14K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M All-time high: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 All-Time Low: $ 0.00403452 $ 0.00403452 $ 0.00403452 Nåværende pris: $ 0.0079768 $ 0.0079768 $ 0.0079768 Lær mer om Conceal (CCX) pris

Conceal (CCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Conceal (CCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CCXs tokenomics, kan du utforske CCX tokenets livepris!

