Conceal Pris (CCX)

1 CCX til USD livepris:

$0.00756835
$0.00756835
-1.10%1D
Conceal (CCX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:02:43 (UTC+8)

Conceal (CCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00734614
$ 0.00734614
24 timer lav
$ 0.00784396
$ 0.00784396
24 timer høy

$ 0.00734614
$ 0.00734614

$ 0.00784396
$ 0.00784396

$ 1.59
$ 1.59

$ 0.00403452
$ 0.00403452

-0.82%

-1.13%

-34.21%

-34.21%

Conceal (CCX) sanntidsprisen er $0.00756835. I løpet av de siste 24 timene har CCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00734614 og et toppnivå på $ 0.00784396, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CCX er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.00403452.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CCX endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -34.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conceal (CCX) Markedsinformasjon

$ 155.73K
$ 155.73K

--
--

$ 1.51M
$ 1.51M

20.58M
20.58M

200,000,000.0
200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Conceal er $ 155.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CCX er 20.58M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.51M.

Conceal (CCX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Conceal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Conceal til USD ble $ +0.0008264812.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Conceal til USD ble $ +0.0016221532.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Conceal til USD ble $ +0.000309860332519459.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.13%
30 dager$ +0.0008264812+10.92%
60 dager$ +0.0016221532+21.43%
90 dager$ +0.000309860332519459+4.27%

Hva er Conceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Conceal (CCX) Ressurs

Offisiell nettside

Conceal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Conceal (CCX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Conceal (CCX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Conceal.

Sjekk Concealprisprognosen nå!

CCX til lokale valutaer

Conceal (CCX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Conceal (CCX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CCX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Conceal (CCX)

Hvor mye er Conceal (CCX) verdt i dag?
Live CCX prisen i USD er 0.00756835 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CCX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CCX til USD er $ 0.00756835. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Conceal?
Markedsverdien for CCX er $ 155.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CCX?
Den sirkulerende forsyningen av CCX er 20.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCCX ?
CCX oppnådde en ATH-pris på 1.59 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CCX?
CCX så en ATL-pris på 0.00403452 USD.
Hva er handelsvolumet til CCX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CCX er -- USD.
Vil CCX gå høyere i år?
CCX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CCX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:02:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

