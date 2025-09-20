Conceal (CCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00734614 $ 0.00734614 $ 0.00734614 24 timer lav $ 0.00784396 $ 0.00784396 $ 0.00784396 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00734614$ 0.00734614 $ 0.00734614 24 timer høy $ 0.00784396$ 0.00784396 $ 0.00784396 All Time High $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Laveste pris $ 0.00403452$ 0.00403452 $ 0.00403452 Prisendring (1H) -0.82% Prisendring (1D) -1.13% Prisendring (7D) -34.21% Prisendring (7D) -34.21%

Conceal (CCX) sanntidsprisen er $0.00756835. I løpet av de siste 24 timene har CCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00734614 og et toppnivå på $ 0.00784396, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CCX er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.00403452.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CCX endret seg med -0.82% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -34.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Conceal (CCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.73K$ 155.73K $ 155.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Opplagsforsyning 20.58M 20.58M 20.58M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Conceal er $ 155.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CCX er 20.58M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.51M.