Compound USDC pris i dag

Sanntids Compound USDC (CUSDC) pris i dag er $ 0.02529269, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende CUSDC til USD konverteringssats er $ 0.02529269 per CUSDC.

Compound USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,237,755, med en sirkulerende forsyning på 1.23B CUSDC. I løpet av de siste 24 timene CUSDC har den blitt handlet mellom $ 0.02525902(laveste) og $ 0.02531605 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.220912, mens tidenes laveste notering var $ 0.00620705.

Kortsiktig har CUSDC beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Compound USDC (CUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.24M$ 31.24M $ 31.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.24M$ 31.24M $ 31.24M Opplagsforsyning 1.23B 1.23B 1.23B Total forsyning 1,234,295,648.070021 1,234,295,648.070021 1,234,295,648.070021

