COMDEX (CMDX) Informasjon What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

COMDEX (CMDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COMDEX (CMDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.43K $ 65.43K $ 65.43K Total forsyning: $ 201.12M $ 201.12M $ 201.12M Sirkulerende forsyning: $ 197.68M $ 197.68M $ 197.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.57K $ 66.57K $ 66.57K All-time high: $ 6.02 $ 6.02 $ 6.02 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00033101 $ 0.00033101 $ 0.00033101 Lær mer om COMDEX (CMDX) pris

COMDEX (CMDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COMDEX (CMDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CMDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CMDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CMDXs tokenomics, kan du utforske CMDX tokenets livepris!

CMDX prisforutsigelse Vil du vite hvor CMDX kan være på vei? Vår CMDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CMDX tokenets prisforutsigelse nå!

