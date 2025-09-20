COMDEX (CMDX) Prisinformasjon (USD)

COMDEX (CMDX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CMDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CMDX er $ 6.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CMDX endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og -31.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COMDEX (CMDX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på COMDEX er $ 73.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CMDX er 197.58M, med en total tilgang på 201024803.011399. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.42K.