Colon (COLON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01101489$ 0.01101489 $ 0.01101489 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.17% Prisendring (7D) -6.36% Prisendring (7D) -6.36%

Colon (COLON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har COLON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COLON er $ 0.01101489, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COLON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.17% over 24 timer og -6.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Colon (COLON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.11K$ 169.11K $ 169.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.11K$ 169.11K $ 169.11K Opplagsforsyning 981.44M 981.44M 981.44M Total forsyning 981,435,397.095728 981,435,397.095728 981,435,397.095728

Nåværende markedsverdi på Colon er $ 169.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COLON er 981.44M, med en total tilgang på 981435397.095728. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.11K.