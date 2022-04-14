CoinCreate (CREA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CoinCreate (CREA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CoinCreate (CREA) Informasjon CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI Offisiell nettside: https://coincreate.io/ Teknisk dokument: https://docs.coincreate.io/ Kjøp CREA nå!

CoinCreate (CREA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CoinCreate (CREA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M All-time high: $ 0.054775 $ 0.054775 $ 0.054775 All-Time Low: $ 0.00298254 $ 0.00298254 $ 0.00298254 Nåværende pris: $ 0.01038659 $ 0.01038659 $ 0.01038659 Lær mer om CoinCreate (CREA) pris

CoinCreate (CREA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CoinCreate (CREA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CREA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CREA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CREAs tokenomics, kan du utforske CREA tokenets livepris!

