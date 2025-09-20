CoinCreate (CREA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01188079 $ 0.01188079 $ 0.01188079 24 timer lav $ 0.01276384 $ 0.01276384 $ 0.01276384 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01188079$ 0.01188079 $ 0.01188079 24 timer høy $ 0.01276384$ 0.01276384 $ 0.01276384 All Time High $ 0.054775$ 0.054775 $ 0.054775 Laveste pris $ 0.00298254$ 0.00298254 $ 0.00298254 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -4.35% Prisendring (7D) -15.93% Prisendring (7D) -15.93%

CoinCreate (CREA) sanntidsprisen er $0.01217478. I løpet av de siste 24 timene har CREA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01188079 og et toppnivå på $ 0.01276384, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CREA er $ 0.054775, mens den rekordlave prisen er $ 0.00298254.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CREA endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -4.35% over 24 timer og -15.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CoinCreate (CREA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CoinCreate er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CREA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.