Coinbread (BREAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00008873 24 timer høy $ 0.00011153 All Time High $ 0.00083008 Laveste pris $ 0.00000542 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) +9.26% Prisendring (7D) +28.14%

Coinbread (BREAD) sanntidsprisen er $0.00011059. I løpet av de siste 24 timene har BREAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008873 og et toppnivå på $ 0.00011153, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREAD er $ 0.00083008, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREAD endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +9.26% over 24 timer og +28.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coinbread (BREAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.56K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Coinbread er $ 110.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREAD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.56K.