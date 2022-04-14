Coinbread (BREAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coinbread (BREAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coinbread (BREAD) Informasjon Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste. Offisiell nettside: https://www.coinbread.cash/

Coinbread (BREAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coinbread (BREAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 97.39K $ 97.39K $ 97.39K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.39K $ 97.39K $ 97.39K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Coinbread (BREAD) pris

Coinbread (BREAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coinbread (BREAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BREAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BREAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BREADs tokenomics, kan du utforske BREAD tokenets livepris!

BREAD prisforutsigelse Vil du vite hvor BREAD kan være på vei? Vår BREAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BREAD tokenets prisforutsigelse nå!

