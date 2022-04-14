COFFEE (COFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i COFFEE (COFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

COFFEE (COFE) Informasjon the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total. Offisiell nettside: https://www.cofe.fun/ Kjøp COFE nå!

COFFEE (COFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for COFFEE (COFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 524.44K $ 524.44K $ 524.44K Total forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 524.44K $ 524.44K $ 524.44K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om COFFEE (COFE) pris

COFFEE (COFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak COFFEE (COFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet COFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange COFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår COFEs tokenomics, kan du utforske COFE tokenets livepris!

COFE prisforutsigelse Vil du vite hvor COFE kan være på vei? Vår COFE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se COFE tokenets prisforutsigelse nå!

