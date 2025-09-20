COFFEE (COFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006751 24 timer lav $ 0.00006859 24 timer høy All Time High $ 0.00084722 Laveste pris $ 0.00006673 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.48% Prisendring (7D) -2.08%

COFFEE (COFE) sanntidsprisen er $0.00006757. I løpet av de siste 24 timene har COFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006751 og et toppnivå på $ 0.00006859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COFE er $ 0.00084722, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COFE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COFFEE (COFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 540.58K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 540.58K Opplagsforsyning 8.00B Total forsyning 7,999,998,463.324271

Nåværende markedsverdi på COFFEE er $ 540.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COFE er 8.00B, med en total tilgang på 7999998463.324271. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 540.58K.