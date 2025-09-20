Dagens COFFEE livepris er 0.00006757 USD. Spor prisoppdateringer for COFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens COFFEE livepris er 0.00006757 USD. Spor prisoppdateringer for COFE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COFE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COFE

COFE Prisinformasjon

COFE Offisiell nettside

COFE tokenomics

COFE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

COFFEE Logo

COFFEE Pris (COFE)

Ikke oppført

1 COFE til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
COFFEE (COFE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:56 (UTC+8)

COFFEE (COFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00006751
$ 0.00006751$ 0.00006751
24 timer lav
$ 0.00006859
$ 0.00006859$ 0.00006859
24 timer høy

$ 0.00006751
$ 0.00006751$ 0.00006751

$ 0.00006859
$ 0.00006859$ 0.00006859

$ 0.00084722
$ 0.00084722$ 0.00084722

$ 0.00006673
$ 0.00006673$ 0.00006673

--

-1.48%

-2.08%

-2.08%

COFFEE (COFE) sanntidsprisen er $0.00006757. I løpet av de siste 24 timene har COFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006751 og et toppnivå på $ 0.00006859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COFE er $ 0.00084722, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COFE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.48% over 24 timer og -2.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COFFEE (COFE) Markedsinformasjon

$ 540.58K
$ 540.58K$ 540.58K

--
----

$ 540.58K
$ 540.58K$ 540.58K

8.00B
8.00B 8.00B

7,999,998,463.324271
7,999,998,463.324271 7,999,998,463.324271

Nåværende markedsverdi på COFFEE er $ 540.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COFE er 8.00B, med en total tilgang på 7999998463.324271. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 540.58K.

COFFEE (COFE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på COFFEE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på COFFEE til USD ble $ -0.0000028557.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på COFFEE til USD ble $ -0.0000154745.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på COFFEE til USD ble $ -0.00004412314932096159.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.48%
30 dager$ -0.0000028557-4.22%
60 dager$ -0.0000154745-22.90%
90 dager$ -0.00004412314932096159-39.50%

Hva er COFFEE (COFE)

the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

COFFEE (COFE) Ressurs

Offisiell nettside

COFFEE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil COFFEE (COFE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine COFFEE (COFE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for COFFEE.

Sjekk COFFEEprisprognosen nå!

COFE til lokale valutaer

COFFEE (COFE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COFFEE (COFE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COFE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om COFFEE (COFE)

Hvor mye er COFFEE (COFE) verdt i dag?
Live COFE prisen i USD er 0.00006757 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COFE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COFE til USD er $ 0.00006757. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for COFFEE?
Markedsverdien for COFE er $ 540.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COFE?
Den sirkulerende forsyningen av COFE er 8.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOFE ?
COFE oppnådde en ATH-pris på 0.00084722 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COFE?
COFE så en ATL-pris på 0.00006673 USD.
Hva er handelsvolumet til COFE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COFE er -- USD.
Vil COFE gå høyere i år?
COFE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COFE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:56 (UTC+8)

COFFEE (COFE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.