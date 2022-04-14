Codec Flow (CODEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Codec Flow (CODEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Codec Flow (CODEC) Informasjon CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Offisiell nettside: https://codecflow.ai/ Teknisk dokument: https://docs.codecflow.ai/ Kjøp CODEC nå!

Codec Flow (CODEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Codec Flow (CODEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.87M $ 20.87M $ 20.87M Total forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 749.90M $ 749.90M $ 749.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.83M $ 27.83M $ 27.83M All-time high: $ 0.04559507 $ 0.04559507 $ 0.04559507 All-Time Low: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Nåværende pris: $ 0.02773952 $ 0.02773952 $ 0.02773952 Lær mer om Codec Flow (CODEC) pris

Codec Flow (CODEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Codec Flow (CODEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CODEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CODEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CODECs tokenomics, kan du utforske CODEC tokenets livepris!

CODEC prisforutsigelse Vil du vite hvor CODEC kan være på vei? Vår CODEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CODEC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!