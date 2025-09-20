Codec Flow (CODEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03076652, 24 timer høy $ 0.03628756, All Time High $ 0.04559507, Laveste pris $ 0.00136243, Prisendring (1H) -0.24%, Prisendring (1D) -13.14%, Prisendring (7D) -23.36%

Codec Flow (CODEC) sanntidsprisen er $0.03077239. I løpet av de siste 24 timene har CODEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03076652 og et toppnivå på $ 0.03628756, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CODEC er $ 0.04559507, mens den rekordlave prisen er $ 0.00136243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CODEC endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -13.14% over 24 timer og -23.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Codec Flow (CODEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.08M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 30.78M, Opplagsforsyning 749.90M, Total forsyning 999,901,977.166693

Nåværende markedsverdi på Codec Flow er $ 23.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CODEC er 749.90M, med en total tilgang på 999901977.166693. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.78M.