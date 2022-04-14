Civilization (CIV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Civilization (CIV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Civilization (CIV) Informasjon CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk. Offisiell nettside: https://civfund.org/ Kjøp CIV nå!

Civilization (CIV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Civilization (CIV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 312.24K $ 312.24K $ 312.24K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 291.67M $ 291.67M $ 291.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 321.16K $ 321.16K $ 321.16K All-time high: $ 0.253367 $ 0.253367 $ 0.253367 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00107054 $ 0.00107054 $ 0.00107054 Lær mer om Civilization (CIV) pris

Civilization (CIV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Civilization (CIV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIVs tokenomics, kan du utforske CIV tokenets livepris!

