Dagens Civilization livepris er 0.00178956 USD. Spor prisoppdateringer for CIV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Civilization livepris er 0.00178956 USD. Spor prisoppdateringer for CIV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CIV

CIV Prisinformasjon

CIV Offisiell nettside

CIV tokenomics

CIV Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Civilization Logo

Civilization Pris (CIV)

Ikke oppført

1 CIV til USD livepris:

$0.00178956
$0.00178956$0.00178956
+0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Civilization (CIV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:12 (UTC+8)

Civilization (CIV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00175656
$ 0.00175656$ 0.00175656
24 timer lav
$ 0.00181435
$ 0.00181435$ 0.00181435
24 timer høy

$ 0.00175656
$ 0.00175656$ 0.00175656

$ 0.00181435
$ 0.00181435$ 0.00181435

$ 0.253367
$ 0.253367$ 0.253367

$ 0.00090004
$ 0.00090004$ 0.00090004

+0.10%

+0.73%

-11.38%

-11.38%

Civilization (CIV) sanntidsprisen er $0.00178956. I løpet av de siste 24 timene har CIV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00175656 og et toppnivå på $ 0.00181435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIV er $ 0.253367, mens den rekordlave prisen er $ 0.00090004.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIV endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.73% over 24 timer og -11.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Civilization (CIV) Markedsinformasjon

$ 521.96K
$ 521.96K$ 521.96K

--
----

$ 536.87K
$ 536.87K$ 536.87K

291.67M
291.67M 291.67M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Civilization er $ 521.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIV er 291.67M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 536.87K.

Civilization (CIV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Civilization til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Civilization til USD ble $ -0.0001918352.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Civilization til USD ble $ +0.0000576547.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Civilization til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.73%
30 dager$ -0.0001918352-10.71%
60 dager$ +0.0000576547+3.22%
90 dager$ 0--

Hva er Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Civilization (CIV) Ressurs

Offisiell nettside

Civilization Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Civilization (CIV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Civilization (CIV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Civilization.

Sjekk Civilizationprisprognosen nå!

CIV til lokale valutaer

Civilization (CIV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Civilization (CIV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CIV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Civilization (CIV)

Hvor mye er Civilization (CIV) verdt i dag?
Live CIV prisen i USD er 0.00178956 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CIV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CIV til USD er $ 0.00178956. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Civilization?
Markedsverdien for CIV er $ 521.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CIV?
Den sirkulerende forsyningen av CIV er 291.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCIV ?
CIV oppnådde en ATH-pris på 0.253367 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CIV?
CIV så en ATL-pris på 0.00090004 USD.
Hva er handelsvolumet til CIV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CIV er -- USD.
Vil CIV gå høyere i år?
CIV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CIV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:44:12 (UTC+8)

Civilization (CIV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.