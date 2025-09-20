Civilization (CIV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00175656 $ 0.00175656 $ 0.00175656 24 timer lav $ 0.00181435 $ 0.00181435 $ 0.00181435 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00175656$ 0.00175656 $ 0.00175656 24 timer høy $ 0.00181435$ 0.00181435 $ 0.00181435 All Time High $ 0.253367$ 0.253367 $ 0.253367 Laveste pris $ 0.00090004$ 0.00090004 $ 0.00090004 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +0.73% Prisendring (7D) -11.38% Prisendring (7D) -11.38%

Civilization (CIV) sanntidsprisen er $0.00178956. I løpet av de siste 24 timene har CIV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00175656 og et toppnivå på $ 0.00181435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIV er $ 0.253367, mens den rekordlave prisen er $ 0.00090004.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIV endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.73% over 24 timer og -11.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Civilization (CIV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 521.96K$ 521.96K $ 521.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 536.87K$ 536.87K $ 536.87K Opplagsforsyning 291.67M 291.67M 291.67M Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Civilization er $ 521.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIV er 291.67M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 536.87K.