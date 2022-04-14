Cipher (CIPHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cipher (CIPHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cipher (CIPHER) Informasjon Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana.

Cipher (CIPHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cipher (CIPHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.02M $ 21.02M $ 21.02M All-time high: $ 0.04309415 $ 0.04309415 $ 0.04309415 All-Time Low: $ 0.00942797 $ 0.00942797 $ 0.00942797 Nåværende pris: $ 0.02102239 $ 0.02102239 $ 0.02102239 Lær mer om Cipher (CIPHER) pris

Cipher (CIPHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cipher (CIPHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CIPHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CIPHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CIPHERs tokenomics, kan du utforske CIPHER tokenets livepris!

CIPHER prisforutsigelse Vil du vite hvor CIPHER kan være på vei? Vår CIPHER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

