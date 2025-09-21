Dagens Cipher livepris er 0.01765883 USD. Spor prisoppdateringer for CIPHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIPHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cipher livepris er 0.01765883 USD. Spor prisoppdateringer for CIPHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CIPHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CIPHER

CIPHER Prisinformasjon

CIPHER Offisiell nettside

CIPHER tokenomics

CIPHER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cipher Logo

Cipher Pris (CIPHER)

Ikke oppført

1 CIPHER til USD livepris:

$0.01765799
$0.01765799$0.01765799
+0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Cipher (CIPHER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:46:25 (UTC+8)

Cipher (CIPHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01750572
$ 0.01750572$ 0.01750572
24 timer lav
$ 0.02175996
$ 0.02175996$ 0.02175996
24 timer høy

$ 0.01750572
$ 0.01750572$ 0.01750572

$ 0.02175996
$ 0.02175996$ 0.02175996

$ 0.04309415
$ 0.04309415$ 0.04309415

$ 0.00942797
$ 0.00942797$ 0.00942797

-12.06%

+0.48%

-50.31%

-50.31%

Cipher (CIPHER) sanntidsprisen er $0.01765883. I løpet av de siste 24 timene har CIPHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01750572 og et toppnivå på $ 0.02175996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIPHER er $ 0.04309415, mens den rekordlave prisen er $ 0.00942797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIPHER endret seg med -12.06% i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og -50.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cipher (CIPHER) Markedsinformasjon

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 17.66M
$ 17.66M$ 17.66M

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,995.0
999,999,995.0 999,999,995.0

Nåværende markedsverdi på Cipher er $ 3.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIPHER er 200.00M, med en total tilgang på 999999995.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.66M.

Cipher (CIPHER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Cipher til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cipher til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cipher til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cipher til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.48%
30 dager$ 0--
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Hva er Cipher (CIPHER)

Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Cipher (CIPHER) Ressurs

Offisiell nettside

Cipher Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cipher (CIPHER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cipher (CIPHER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cipher.

Sjekk Cipherprisprognosen nå!

CIPHER til lokale valutaer

Cipher (CIPHER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cipher (CIPHER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CIPHER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Cipher (CIPHER)

Hvor mye er Cipher (CIPHER) verdt i dag?
Live CIPHER prisen i USD er 0.01765883 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CIPHER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CIPHER til USD er $ 0.01765883. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cipher?
Markedsverdien for CIPHER er $ 3.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CIPHER?
Den sirkulerende forsyningen av CIPHER er 200.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCIPHER ?
CIPHER oppnådde en ATH-pris på 0.04309415 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CIPHER?
CIPHER så en ATL-pris på 0.00942797 USD.
Hva er handelsvolumet til CIPHER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CIPHER er -- USD.
Vil CIPHER gå høyere i år?
CIPHER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CIPHER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:46:25 (UTC+8)

Cipher (CIPHER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.