Cipher (CIPHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01750572 $ 0.01750572 $ 0.01750572 24 timer lav $ 0.02175996 $ 0.02175996 $ 0.02175996 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01750572$ 0.01750572 $ 0.01750572 24 timer høy $ 0.02175996$ 0.02175996 $ 0.02175996 All Time High $ 0.04309415$ 0.04309415 $ 0.04309415 Laveste pris $ 0.00942797$ 0.00942797 $ 0.00942797 Prisendring (1H) -12.06% Prisendring (1D) +0.48% Prisendring (7D) -50.31% Prisendring (7D) -50.31%

Cipher (CIPHER) sanntidsprisen er $0.01765883. I løpet av de siste 24 timene har CIPHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01750572 og et toppnivå på $ 0.02175996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CIPHER er $ 0.04309415, mens den rekordlave prisen er $ 0.00942797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CIPHER endret seg med -12.06% i løpet av den siste timen, +0.48% over 24 timer og -50.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cipher (CIPHER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.66M$ 17.66M $ 17.66M Opplagsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Total forsyning 999,999,995.0 999,999,995.0 999,999,995.0

Nåværende markedsverdi på Cipher er $ 3.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CIPHER er 200.00M, med en total tilgang på 999999995.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.66M.