Chuck (CHUCK) Informasjon Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws. Offisiell nettside: https://chuckonbase.io Teknisk dokument: https://chuckonbase.io/whitepaper/

Chuck (CHUCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chuck (CHUCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 988.16K Total forsyning: $ 965.00M Sirkulerende forsyning: $ 896.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.06M All-time high: $ 0.03322613 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00110172

Chuck (CHUCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chuck (CHUCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHUCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHUCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHUCKs tokenomics, kan du utforske CHUCK tokenets livepris!

