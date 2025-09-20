Chuck (CHUCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00121588 24 timer høy $ 0.00122996 All Time High $ 0.03322613 Laveste pris $ 0.00041624 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) -1.21%

Chuck (CHUCK) sanntidsprisen er $0.00122614. I løpet av de siste 24 timene har CHUCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00121588 og et toppnivå på $ 0.00122996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHUCK er $ 0.03322613, mens den rekordlave prisen er $ 0.00041624.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHUCK endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chuck (CHUCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.18M Opplagsforsyning 896.93M Total forsyning 964,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Chuck er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHUCK er 896.93M, med en total tilgang på 964999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.18M.