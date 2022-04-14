Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chronoeffector (CHRONOEFFE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Informasjon Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Offisiell nettside: https://chronoeffector.ai/ Kjøp CHRONOEFFE nå!

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chronoeffector (CHRONOEFFE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 271.20K $ 271.20K $ 271.20K Total forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Sirkulerende forsyning: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 271.20K $ 271.20K $ 271.20K All-time high: $ 0.00349309 $ 0.00349309 $ 0.00349309 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027121 $ 0.00027121 $ 0.00027121 Lær mer om Chronoeffector (CHRONOEFFE) pris

Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chronoeffector (CHRONOEFFE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHRONOEFFE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHRONOEFFE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHRONOEFFEs tokenomics, kan du utforske CHRONOEFFE tokenets livepris!

