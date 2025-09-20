Chronoeffector (CHRONOEFFE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00349309$ 0.00349309 $ 0.00349309 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -16.47% Prisendring (7D) -31.83% Prisendring (7D) -31.83%

Chronoeffector (CHRONOEFFE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHRONOEFFE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHRONOEFFE er $ 0.00349309, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHRONOEFFE endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -16.47% over 24 timer og -31.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 405.97K$ 405.97K $ 405.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 405.97K$ 405.97K $ 405.97K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,938,109.235655 999,938,109.235655 999,938,109.235655

Nåværende markedsverdi på Chronoeffector er $ 405.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHRONOEFFE er 999.94M, med en total tilgang på 999938109.235655. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.97K.