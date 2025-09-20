Cheese (CHEESE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02652183$ 0.02652183 $ 0.02652183 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -21.53% Prisendring (7D) -30.13% Prisendring (7D) -30.13%

Cheese (CHEESE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHEESE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHEESE er $ 0.02652183, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHEESE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -21.53% over 24 timer og -30.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cheese (CHEESE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 614.03K$ 614.03K $ 614.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 614.03K$ 614.03K $ 614.03K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,985,077.730486 999,985,077.730486 999,985,077.730486

Nåværende markedsverdi på Cheese er $ 614.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHEESE er 999.99M, med en total tilgang på 999985077.730486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 614.03K.