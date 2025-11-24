BYUSD pris i dag

Sanntids BYUSD (BYUSD) pris i dag er $ 0.999328, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BYUSD til USD konverteringssats er $ 0.999328 per BYUSD.

BYUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,540,498, med en sirkulerende forsyning på 2.36M BYUSD. I løpet av de siste 24 timene BYUSD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.5, mens tidenes laveste notering var $ 0.502942.

Kortsiktig har BYUSD beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BYUSD (BYUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Opplagsforsyning 2.36M 2.36M 2.36M Total forsyning 2,363,746.977622 2,363,746.977622 2,363,746.977622

