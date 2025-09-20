Byte (BYTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 24 timer lav $ 0.00000449 $ 0.00000449 $ 0.00000449 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 24 timer høy $ 0.00000449$ 0.00000449 $ 0.00000449 All Time High $ 0.00006375$ 0.00006375 $ 0.00006375 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -5.17% Prisendring (7D) -15.50% Prisendring (7D) -15.50%

Byte (BYTE) sanntidsprisen er $0.00000395. I løpet av de siste 24 timene har BYTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000395 og et toppnivå på $ 0.00000449, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BYTE er $ 0.00006375, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BYTE endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -5.17% over 24 timer og -15.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Byte (BYTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Opplagsforsyning 964.47B 964.47B 964.47B Total forsyning 964,467,033,476.8313 964,467,033,476.8313 964,467,033,476.8313

Nåværende markedsverdi på Byte er $ 3.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BYTE er 964.47B, med en total tilgang på 964467033476.8313. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.81M.