BuildX (BUILDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00003712, 24 timer høy $ 0.0000385. All Time High $ 0.00138316. Laveste pris $ 0.00003127. Prisendring (1H) +0.09%, Prisendring (1D) -2.40%, Prisendring (7D) -33.39%

BuildX (BUILDX) sanntidsprisen er $0.00003745. I løpet av de siste 24 timene har BUILDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003712 og et toppnivå på $ 0.0000385, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUILDX er $ 0.00138316, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUILDX endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -33.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BuildX (BUILDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.44K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 37.44K, Opplagsforsyning 999.83M, Total forsyning 999,832,688.264347

Nåværende markedsverdi på BuildX er $ 37.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUILDX er 999.83M, med en total tilgang på 999832688.264347. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.44K.