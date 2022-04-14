BuildX (BUILDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BuildX (BUILDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BuildX (BUILDX) Informasjon BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants. Offisiell nettside: https://buildxrp.com/ Kjøp BUILDX nå!

BuildX (BUILDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BuildX (BUILDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.60K $ 34.60K $ 34.60K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.60K $ 34.60K $ 34.60K All-time high: $ 0.00138316 $ 0.00138316 $ 0.00138316 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BuildX (BUILDX) pris

BuildX (BUILDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BuildX (BUILDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUILDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUILDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUILDXs tokenomics, kan du utforske BUILDX tokenets livepris!

BUILDX prisforutsigelse Vil du vite hvor BUILDX kan være på vei? Vår BUILDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUILDX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!