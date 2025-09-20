BUBBLES (BUBBLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02451852$ 0.02451852 $ 0.02451852 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.36% Prisendring (1D) -5.12% Prisendring (7D) -14.83% Prisendring (7D) -14.83%

BUBBLES (BUBBLES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUBBLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUBBLES er $ 0.02451852, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUBBLES endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -5.12% over 24 timer og -14.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BUBBLES (BUBBLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 848.22K$ 848.22K $ 848.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 848.22K$ 848.22K $ 848.22K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BUBBLES er $ 848.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUBBLES er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 848.22K.